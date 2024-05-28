Полицейские защитили от мошенников 21 тысячу петропавловцев через «Egov»

По инициативе областной прокуратуры в городском акимате прошло рабочее совещание по вопросам борьбы с мошенничеством в интернете. На него пригласили полицейских и представителей банков.

АЗАМАТ ЖУСУПОВ, начальник следственного отдела прокуратуры г.Петропавловска:

— За прошлый год рост фактов мошенничества произошел на 23%, интернет-мошеничества — 5,1%. С начала текущего года зарегистрирован 331 факт мошенничества. 225 — интернет-мошеничества и.т.д. Общий ущерб, который интернет-мошенники причинили нашей области, составляет с начала года около 383 млн тенге. Зачастую потерпевшими являются сотрудники акимата, учителя, медработники и пенсионеры.

Это доказывает, что в стрессовой ситуации растеряться и довериться мошеннику может практически любой человек. Раскрываемость по таким делам остаётся крайне низкой, отметил начальник управления полиции. На совещании Марат Жумалиев рассказал о действенном способе, который помогает жертвам сетевых аферистов.

МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления полиции г.Петропавловска:

— Самым действенным способом как по РК, так и в нашей области остается мера через приложение «Egov», а именно добровольный отказ от получения займа и микрокредитов на 6 месяцев. На сегодня в областном центре мы заблокировали через приложение «Egov» 21 тысячу абонентов.

Марат Жумалиев обратился к представителям банков для решения серьезной проблемы. По его словам, студенты стали зарабатывать, продавая оформленные на себя карты. Их они реализуют дропперам. Это помощники мошенников, которые проводят операции по выводу чужих средств с банковских карт. Вопрос серьезный и требует внимания глав финансовых институтов, отметил Марат Жумалиев.

Дарья Пышмынцева