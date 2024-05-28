О летнем досуге детей и подготовке к купальному сезону рассказали на брифинге

Учебный год подошел к концу, школьники вышли на каникулы. Впереди их ждут 90 дней отдыха. Для 68 тысяч ребят подготовили несколько летних досуговых площадок.

МАФРУЗА НАУАНОВА, руководитель отдела опеки, попечительства и воспитательной работы управления образования СКО:

— Для ребят с 3 июня начнутся пришкольные площадки — 204 пришкольных и 253 профильных площадок. Мальчишки и девчонки смогут отдохнуть в 27 палаточных и 7 юрточных лагерях при школах. Досуг детей по месту жительства будут обеспечивать 30 организаций дополнительного образования. На базе Дворца школьников будет работать Летняя Академия. Традиционно более 6 тысяч детей отдохнут в 11 загородных лагерях. В том числе для 3 тысяч будут отдельные путевки.

Судя по погоде, с трудом верится, что до лета осталось всего несколько дней. Регион находится под влиянием северного циклона, который принес дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра от 15 до — 20, а местами до 28м/с. В июне синоптики прогнозируют температурные качели, когда температура воздуха ночью будет меняться от 4-9 до 17-22 тепла, а днем — от 14-19 до 24-29 тепла. Часто будут кратковременные дожди и грозы. Не будет сильной жары и в июле. Средняя температура воздуха — 19-20 градусов тепла.

НАТАЛЬЯ ЛЕВИНА, заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В августе 17-18 градусов ,что около нормы. Количество осадков в июле и августе предполагается больше нормы. Просмотрев климатические данные, предположительно у нас летний период будет такой же, как в 2018 году.

Погода хоть и не радует, но 1 июня официально стартует купальный сезон. К нему традиционно готовятся спасатели. Определено 60 мест массового отдыха, расположенных на 13 озерах и реке Есиль.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Из-за большого разлива рек возрастает опасность и риски при этом купальном сезоне для детей. Есть вероятность того, что дети могут заходить купаться в воду, не предназначенную для купания. Водоемы, предназначенные для купания населения, должен быть не глубже полутора метров. Что бы хотел сказать детям: не купаться в незнакомых местах без спроса, не уходить из дома, если уходят, чтобы предупреждали родителей, не подавать при купании ложные крики о помощи.

В прошлом сезоне вода унесла жизни 5 взрослых и 1 ребенка. С начала года случаи гибели людей на водоемах не зарегистрированы.

Камилла Карим

