Летние школы начали свою работу

В 2024 году работа летних школ пройдет в два этапа — с 27 по 31 мая и с 26 по 30 августа. Школьникам предоставляется отличная возможность изучить пропущенные темы. Небольшие помехи в этом учебном году создали сильные морозы и паводковый период. Летнюю школу по желанию родителей могут посещать учащиеся 1-8 и 10 классов.

ДУМАН ЗАКИРИН, методист управления образования СКО:

— Нашим методическим центром управления образования проведены разъяснительные работы с районными отделами образования, методическими кабинетами. В нашей области задействовано 422 школы с общим охватом 22,5 тысяч обучащихся.

В школе-детском саду №26 обучаются около 700 детей. Из них 191 ребенок посещает летнюю школу. С ребятами занимаются педагоги.

ЛАРИСА ГАЛЬЧУКОВА, директор школы-детского сада №26:

— Летняя школа у нас проводится по заявлениям родителей. Есть моменты, когда ребенок заболел, что-то не понял. Учитывая меньшее количество ребят, возможность педагога больше работать индивидуально, можно подтянуть знания и пробелы. Если это младшее звено, то учителя продумывают уроки, чтобы детей заинтересовать, то есть больше игровых моментов.

Антон Галкин учится в 6 классе. Летняя школа — отличная возможность наверстать упущенное, считает школьник.

АНТОН ГАЛКИН, учащийся средней школы №26:

— Я в этом году много занятий пропускал по болезни. У меня появилась возможность посещать летнюю школу, чтобы улучшить свои знания.

В школе №26 особое внимание уделяют не только интеллектуальному развитию ребенка. Школьники учатся беречь окружающую среду, посещают спортивные секции и творческие кружки. На переменах юные посетители летней школы играют в национальные игры, читают книги и танцуют.



Валерия Филатова