Как не стать жертвой кибермошенников?

— Супруге несколько раз звонила одна и та же девушка: «Я из банка, из центрального.

Я спрашиваю: «Как ваша фамилия? Ну, хорошо, подождите, я сейчас справки наведу, позвоню в полицию.

— В наше время много мошенников. Я сам также с ними сталкивался. Они представлялись сотрудниками банка, но я понимал и прерывал разговор.

— Звонили. Поднимаешь трубочку, стараемся не отвечать, не говорить ничего. Я даже стараюсь сбросить.

Звонки от мошенников часто поступают нам, нашим родственникам и друзьям. Аферисты активизируются с каждым днем и находят разные способы обмануть людей. За 4 месяца в области зарегистрировано 238 фактов. Общая сумма ущерба составила свыше 200 млн тенге.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Жертвами киберпреступников становятся, как правило, лица от 18 до 60 лет. Это в зависимости от схем интернет-мошенников. На покупки в социальных сетях попадаются в основном лица от 18 лет до 35 лет. Звонки от правоохранительных служб, сообщения о том, что ваши близкие попали в ДТП. Ими становятся люди пенсионного возраста.

В своих уловках мошенники используют целый ряд психологических приемов. Всё для того, чтобы вызвать эмоции и подтолкнуть своих жертв к поспешным решениям. Чаще всего люди думают, что такая ситуация может случиться с кем угодно, только не с ними, говорят психологи.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— Человек считает, что сможет переиграть мошенника. На самом деле это заблуждение. Потому что, как правило, те люди, которые вам звонят, вам направляют сообщения, они имеют достаточно большой опыт, практический опыт. Отработаны на сотнях, тысячах звонков. В этом случае, допустим, применить какие-то способы защиты или противостоять эффективно достаточно мошенническому воздействию у простого гражданина не получится.

Зачастую на уловки злоумышленников попадаются и подростки. В практике психологов такие случаи были не раз.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— Кажется, человек обжегся уже, человек попался и неоднократно продолжает наступать на одни и те же грабли. И здесь очень большое внимание следует обратить внимание родителям на те нормы и правила воспитания, которые дают своим детям. Как правило, родители хотят, чтобы их ребенок откликался на просьбу о помощи, чтобы он реагировал на просьбы со стороны старших. Мы уже получили несколько случаев, когда с помощью несовершеннолетних мошенники получали доступ банковским картам.

Как показывает практика, самыми действенными способами защиты от мошенников являются уход от разговора, блокировка номеров, игнорирование различных подозрительных рассылок. Да и в целом во избежание неприятных проблем быть предельно бдительными.

Камилла Карим