Изменения в законодательстве для защиты от мошенников разъяснили полицейские

В управлении административной полиции разъяснили новые нормы регистрации автотранспорта. Законодательные изменения коснулись регистрации отдельных видов транспорта и подготовки водителей. В связи с участившимися по республике авариями с участием транспортных средств категорий «А» и «В» теперь требуется пройти полный курс обучения в автошколах. По просьбам казахстанцев упрощено повторное присвоение госномера повышенного спроса. Кроме того, такие номера теперь можно переоформить на близких родственников.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— В целом, процесс первичной регистрации упрощён за счёт использования баз данных государственных органов. Самое главное: для защиты от мошенничества при купле-продаже автомобилей возвращено требование нотариального заверения сделок. Также вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета транспортного средства. Это должно защитить покупателей от риска приобрести имущество, находящееся в угоне или имеющее обременения.

