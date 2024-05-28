Административную ответственность ввели за несвоевременно предоставленные статистические данные

Глава государства в начале апреля подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ведения бизнеса». В силу они вступят 8 июня. Специалист департамента Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО разъяснила новшества. Так, изменения затронут интересы респондентов. Госконтроль по прежнему будет осуществляться без посещения респондента. Такая практика действует с 2018 года. Коснутся изменения предоставления первичных статистических данных. А именно их непредоставления, недостоверной информации и нарушения срока подачи данных.

ЖУЛДЫЗ НУРГАЛИЕВА, заместитель руководителя департамента Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— Согласно новой норме, при выявлении недостоверных данных, представленных респондентами, органами госстатистики будет направляться уведомление респонденту для внесения исправлений. Уведомление будет направляться в течение одного рабочего дня, и респондент также в течение одного рабочего дня обязан исправить данные. Если достоверные основания будут указывать на то, что внесены недостоверные данные, то будет стоять вопрос о возбудении административного делопроизводства.



Диана Салихова