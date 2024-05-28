28 случаев коклюша выявили в Петропавловске с начала года

В прошлом году в областном центре коклюшем заболели 18 детей. С начала года это заболевание подтвердилось у 28 несовершеннолетних. По данным санитарных врачей, главная причина роста заболеваемости коклюшем является отсутствие вакцинации у заболевших лиц. По сведениям специалистов, основная причина непривитости против коклюша в 20 случаях — отказ родителей, в 7 случаях — медицинские противопоказания, в 1 случае — недостижение возраста вакцинации.

СЕРИК АУСАТОВ, руководитель отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— Все случаи коклюша выявлены среди детей до 14 лет. Из них: неорганизованные дети — 24 случая, дети из детских дошкольных учреждений — 3 случая. Среди школьников зафиксирован 1 случай. В ходе проведения эпидемиологического расследования каждого случая коклюша установлено, что 50% всех подтвержденных случаев связаны между собой, т.е. в 6 домашних очагах выявлено 14 случаев коклюша.

Дарья Пышмынцева