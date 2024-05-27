Житель Подгоры побывал на строительной площадке в Солнечном-2

«Сколько дел натворила вода». Житель Подгоры Александр Корчига вспоминает свой дом, который затопило во время паводка. Прожили вместе с супругой и 19-летним сыном они в нём порядка 10 лет. Делали ремонт, сами проводили водоснабжение, облагораживали территорию. В итоге все старания уплыли за несколько часов. От прошлого жилища было видно только метр торчащей крыши из воды. По словам оценщиков, дом восстановлению не подлежит. Сегодня Александр приехал в посёлок «Солнечный-2», посмотреть, как строятся новые дома для пострадавших от паводка.

АЛЕКСАНДР КОРЧИГА, житель г. Петропавловска:

— Честно, мне понравилось. И качество строительства понравилось. Здесь свежий воздух, край города, леса вокруг. Немного далековато от центра, но не страшно. Критерии дома: чтобы комнаты были, туалет и ванная, участок земли. Мы всю жизнь прожили в частном доме и хочется, чтобы был свой огород, баня.



Диана Салихова