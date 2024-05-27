Владимир ЭРМАН: До доступности нам еще работать и работать

Владимир Эрман впервые стал депутатом в 2014 году. И с тех пор североказахстанский параспортсмен пытается улучшить условия для людей с ограниченными возможностями. Владимир сам передвигается по городу в инвалидном кресле и признается: порой ему приходится нарушать правила дорожного движения, выезжая на проезжую часть, поскольку далеко не везде в Петропавловске тротуары удобны для маломобильных граждан. Владимир признает: в обеспечении доступности объектов и инфраструктуры прогресс есть, но предстоит еще многое сделать, чтобы в полной мере интегрировать в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями. В новом выпуске специального проекта МТРК «МАНДАТ» поговорили о том, как решаются проблемы маломобильных групп, почему депутату приходится ругаться с чиновниками, а также об амбициях в политике и спорте и многом другом.