В СКО объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вырос на 33,7%

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» относится к объектам первой категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду. Основными выбросами ТЭЦ-2 являются отходящие дымовые газы. За 2023 год в атмосферу выброшено более 24,5 тысяч тонн загрязняющих веществ. По сравнению с 2022 годом их суммарный объем вырос на 33,7%. Основные причины — увеличение выработки электрической и тепловой энергии. К слову, на всех объектах АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществляется производственный экологический контроль.

НИКОЛАЙ МАКСИМОВ, начальник управления охраны окружающей среды АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— В 2023 году АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» начало реализацию проекта по внедрению автоматизированной системы мониторинга на дымовой трубе №3. В декабре 2023 года мы завершили строительно-монтажные работы. В январе 2024 года были завершены пусконалабочные работы. В период с февраля по май шел процесс налаживания передачи данных, то есть подключение к платформе Smart Bridge с последующей передачей данных в Национальный банк данных охраны окружающей среды.

Валерия Филатова