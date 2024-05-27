В областном русском драматическом театре им.Н. Погодина завершили 137-й театральный сезон

137-й театральный сезон в областном русском драматическом театре им. Н. Погодина завершили спектаклем по мотивам французского комедиографа Марка Камолетти «Боинг-Боинг». Премьеру показали североказахстанскому зрителю в День театра 27 марта. Тогда многие остались в восторге от постановки, поэтому и было принято решение показать её на закрытие сезона.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, художественный руководитель областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— В этом году мы закрываем сезон спектаклем «Боинг -Боинг» и премией Ивана Петровича Арчибасова. Эта премия у нас вручается молодым артистам. В этом сезоне мы поставили два спектакля: «Вишневый сад» А. П. Чехова и «Боинг -Боинг» Марка Камолетти. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Также в этом году у нас была лаборатория режиссерская, к нам приезжали из Российской Федерации три режиссера, ожидается премьера в следующем сезоне спектакля Анастасии Быцань «Большие гастроли маленького театра», сейчас мы работаем над спектаклем «Ханума».

Традиционно чествовали лучших театралов премией памяти народного артиста Казахской ССР Ивана Арчибасова. Среди них — самый юный артист театра Иван Минченко. В этом сезоне он получил свою первую награду за лучшую мужскую роль. Для артиста это 4-й творческий трудовой год.

ИВАН МИНЧЕНКО, актёр областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Сыграл в спектакле «Боинг — Боинг» роль Робера. Это школьный друг Бернара. Это моя первая очень серьезная роль. В работе очень много пришлось ломать себя все — таки, это мой первый опыт в такой серьезной роли. Было, если честно, тяжело, но большое спасибо партнерам, актерам, что помогали, советовали, как сделать лучше, что убрать, что добавить. Также режиссер говорил, что делать. Получился очень хороший спектакль, и прошла очень хорошая работа по роли, специально для нее я похудел на 15 килограммов.

Помимо спектакля «Боинг-Боинг» в этом сезоне состоялась премьера «Вишневого сада», к котоому готовились на протяжении года. Также зрителю увидели премьеру романтической драмы «Чужие берега», в котром актер Иван Минченко тоже сыграл главную роль. Впереди у коллектива заслуженный отдых. Осенью, обещают в театре, откроется не менее интересный сезон, который обязательно порадует североказахстанскую публику.

Александра Рудина