В дачных обществах Петропавловска убирают мусор

В Петропавловске продолжается расчистка дачных сообществ от мусора. В прошлые выходные тяжелая техника заехала в садовое товарищество «Звездочка». Муса Султанов каждый летний сезон проводил с семьей на даче. Дом после наводнения уцелел, пострадала кровля. На данный момент мужчина проводит сушку дома, а после приступит к ремонту крыши.

МУСА СУЛТАНОВ, житель г.Петропавловска:

— 5 лет нас эта дача радовала. У нас здесь был прекрасный розарий. Здесь мы отдыхали. Любимое место всех горожан. Мы здесь проживали с весны и до самой осени. Приезжали здесь, находились с внучками, с детьми. Это было любимое место отдыха нашей семьи.

В «Звездочке» 358 дачных домов. В 38 из них люди жили круглогодично.

КОНСТАНТИН СЕРИК, председатель садового товарищества «Звёздочка»:

— Они все ушли под воду. Подтопления были очень серьезные. Даже на самом высоком месте у нас уровень воды заливал второй этаж, то есть многие не успели, конечно, спасти. Все думали, что уровень будет 2017 года.

Уборку территорий организовали по инициативе дачников. Они и сами помогают прибывшим на помощь бригадам. Мусора много: испорченная мебель, инвентарь, обломки строений. По словам представителей городского отдела ЖКХ, дачникам, у которых на участках есть дома, помогут строительными материалами. Также будет проходить оценка техсостояния домов с круглогодичным проживанием.

НИНА УСЕНКО, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска:

— В рамках устранения последствий паводка и по просьбе жителей на территории дачных сообществ был организован сбор и вывоз мусора. Дачники сами определяют точки сбора и вывоза мусора. Работы ранее начались в дачном сообществе «Сатурн». Сейчас эти работы проводятся в дачном сообществе «Звёздочка». Здесь сегодня задействовано 2 погрузчика, 6 самосвалов. Жители через председателя говорят, какие заявки, какие пожелания есть.

Всего во время паводка затопило порядка трех тысяч дачных участков.

Камилла Карим