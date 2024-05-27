Совершенстование механизма программы переселения на север

Как можно улучшить программу по переселению людей на север страны? Об этом говорили общественники на диалоговой площадке.

РУСТЕМ АРМАНОВ, директор общественного фонда «Шуақ»:

— В начале этого проекта мы изучали, почему наша молодежь стремится уехать из страны. Мы заметили, что переселенческая работа в нашем регионе продвигается медленно.

Участие во встрече принял председатель организации «Тауекел» Бурахан Даканов. На север страны он переехал около 3 лет назад. Он был одним из самых активных участников по обсуждению программы, вёл социальные сети. В них Бурахан активно призывал других решиться на переезд.

БУРАХАН ДАКАНОВ, председатель общественной организации «Тауекел»:

— Я расскажу о цели организации «Тауекел». Согласно программам, созданным правительством, многие считают, что достаточно обеспечить соотечественников средствами и работой. Но проблемы интеграции, социализации и адаптации духовного мира остаются. Итак, цель нашей организации — помочь переселенцам влиться в общество.

Как показывает статистика, многие граждане, мигрирующие на север, возвращаются в родные края. Чтобы остановить такую тенденцию, активист выступил со следующим предложением.

БУРАХАН ДАКАНОВ, председатель общественной организации «Тауекел»:

— Когда мы позвонили главе миграционного комитета и спросили, почему люди переселились, тот сказал: «Мы дали им субсидии, работу и жилье». — Что еще от нас требуется? Поэтому нужно создать конкретную структуру, которая этим займётся. Я думаю, что только тогда проблемы будут решены.

Встреча прошла в открытом формате. Организаторы уверены, что выдвинутые предложения окажутся услышанными.

Диана Салихова