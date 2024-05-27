Победители проекта «ZHAS PROJECT» получили денежные сертификаты на реализацию своих идей

В середине весны по всему Казахстану проходил конкурс малых грантов «ZHAS PROJECT» среди незанятой молодёжи 18-35 лет. В нашем регионе из 33 проектов лучшими признаны 8. Авторов наградили денежными сертификатами на 1 млн тенге. Проекты североказахстанцев затрагивают самые разные сферы. Виорика Депершмидт хочет реализовать себя в индустрии красоты. Она планирует бесплатно обучать женщин из социально уязвимых слоев населения навыкам мастера.

ВИОРИКА ДЕПЕРШМИДТ, жительница г. Петропавловска:

— Я находилась в декретном отпуске в течение 5 лет. Меня всегда очень интересовала сфера красоты. Я отучилась на мастера депиляции. Когда узнала об этом конкурсе, решила, что хочу создать такой проект, где женщины из социально уязвимых семей смогут тоже отучиться на эту профессию, чтобы они могли абсолютно бесплатно приходить ко мне на мастер-классы. Также я отучилась на мастера-бровиста. Эту специальность тоже могу им показать. Если заинтересует, я думаю по своей программе обучить их бесплатно.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Им такая возможность дана, чтобы они проявили себя и уже в дальнейшнем стали предпринимателями. Этот грант у нас безвозмездный. Этот проект ежегодно проводится. Каждый год участвуют разные люди. В том году у нас прошло только 6 грантовиков.

Валерия Филатова