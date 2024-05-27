Очередная победа ФК «Кызылжар»

В рамках Кубка лиги футбольный клуб «Кызылжар» разгромил команду «Тараз» из Жамбылской области. Выездной матч решился в пользу наших спортсменов со счетом 1:2. Из «Кызылжара» выделились нападающие Борис Смилянич и Улар Жаксыбаев. В первой половине матча доминировали хозяева поля. Но в следующие 45 минут команда «Кызылжар» совершила камбэк и на последней минуте одержала победу. Очередная игра местного клуба будет с командой-соперником «Елимай». Состоится она 2 июня в рамках чемпионата страны.

Александра Рудина