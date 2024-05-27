Мобильные группы выявили 64 семьи, требующие особого внимания заинтересованных госорганов

Не допустить попадание семьей в списки неблагополучных, своевременно поддержать в трудной жизненной ситуации — главные задачи мобильных групп оперативного реагирования при территориальных подразделениях полиции. Их создали ещё в прошлом году. Кроме стражей порядка в них входят представители заинтересованных госорганов, неправительственных организаций, общественности. На днях ювенальные полицейские посетили 4 семьи — многодетные, неполные, с детьми, имеющими особые образовательные потребности.

Асия Абжанова, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

Сотрудниками ювенальной полиции выявлены были данные семьи, по ним передана информация, и сотрудниками гос.органов была оказана помощь — не только гуманитарная, а также была оказана юридическая помощь.

Полицейские отмечают: не все люди осведомлены о своих правах в той или иной жизненной ситуации. Участники мобильных групп оказывают правовую помощь, к примеру, по вопросам оформления адресной социальной помощи, присвоения инвалидности, получения алиментов.

— Какие-то, может, вопросы есть, что-то, где-то помощь нужна, где-то что-то разъяснения, какие-то проблемы бывают?

Тесное межведомственное взаимодействие позволяет наиболее эффективно предотвращать наступление проблем, своевременно организовать социальную реабилитацию.

Сауле Сураганова, депутат областного маслихата:

— Сегодня мы посетили семьи, где мы поинтересовались, какие на сегодня возникают вопросы, с какими проблемами они сталкиваются, чем-то мы помогли им, проконсультировали, где-то поднимались вопросы по здравоохранению, по оформлению адресной социальной помощи.

В зоне особого внимания мобильных групп также семьи, в которых дети проживают с лицами, судимыми за половые преступления, не исполнявшими родительских обязанностей, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. С начала года в области мобильные группы провели свыше 500 проверок, в ходе которых выявили 64 семьи, требующие особого внимания заинтересованных госорганов, направили по ним в соответствующие инстанции 84 сообщения.