Министр сельского хозяйства РК встретился с аграриями и разъяснил новые механизмы по кредитованию

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров с рабочей поездкой посетил ряд районов области. Первым пунктом стало село Новоникольское. Здесь министр проинспектировал строительство системы орошения на 1118,37 га, заказчик которой компания «Зенченко и К». Работы начали в прошлом году, окончание строительства — май 2024 г. Стоимость проекта составила порядка 1 млрд 700 млн тенге.

— Вот эта станция на все установки будет работать двое суток. Это всё сделано своими силами, техником, своими людьми. Приезжали только из компании, пленку клеили. Первый подъем вот сюда идет, заливается туда и здесь второй подъем. Система фильтрации есть, чтобы мусор не попадал на установку. Государство все предусмотрело: господдержка до 80% есть. Правила мы изменили. Раньше было 50%. Сейчас плюс 30% за счёт местного бюджета. 80% субсидий получите. На этот шаг надо идти, потому что климатические условия меняются. Без этого нам получать урожай и обмен валовой продукции не выполнить в два раза.

Следующая остановка в Есильском районе. Здесь министр ознакомился с ходом весенне-полевых работ, а также провел разъяснительную встречу с аграриями. Тема — новые механизмы по кредитованию.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Всего 180 млрд тенге. По поручению Президента довести до 1,5 трлн тенге. Сейчас 400 млрд дополнительно, это всего — 580 млрд в год по кредитованиию. Нам надо только работать, осваивать. Соблюдать технологию, покупать удобрения, хорошие гербициды, качественные семена. Вот над этим надо поработать. Чтобы не 9 ц/га урожай был, а как минимум 20 ц/га. Надо показать эффективность. Тогда мы будем конкурентоспособными.

В 2024 году по республике на весенне-полевые и уборочные работы впервые выделены дополнительные средства в объёме до 400 млрд тенге по льготной ставке 5%. Займы выделяются по программе «Кен дала-2» и реализуются через филиалы Аграрной кредитной корпорации, кредитные товарищества и банки второго уровня.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Теперь Продкорпорацию дальше хотим развивать. Довести не 40 млрд, а до 100 млрд тенге форвардный закуп. Сейчас дополнительно 60 млрд выделим. Они сейчас привлекут. Для этого мы им субсидии даём, порядка 10 млрд тенге. И до 100 млрд мы доведем форвардный закуп. Не только пшеницу, но и другие культуры тоже будем закупать. И будем серьезно работать на экспорт.

Для подробного разъяснения пригласили представителей Агрокредитной корпорации, КазАгроФинанса, Продкорпорации. Такая же встреча состоялась и в районе Шал акына.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Без субсидий. Субсидии напрямую мы будем платить финансовым институтам. Очень удобная схема: не будете бегать, лист ожидания, заявки подавать. Всё это сейчас уже есть. Если по республике 140 млрд было, сейчас больше 80 млрд только ваша область получает. Надо участвовать в программе. Кредитование на целый год. Не надо в конце года торопиться, сдавать пшеницу, продавать. Торопить вас никто не будет. В следующем году, в феврале-марте продадите и потом спокойно закроете и заново. Это поручение Главы государства.

Подняли также тему квалификации кадров и качественного обучения в колледжах.

— Если там не усилить материальную базу — технику, оснащение, мы же не получим ничего. Вы понимаете, что техника, на которой они там учатся, устаревшая вся до невозможности. Марат Иманбаевич, запишите. Этот вопрос надо на уровень поднять. Как-то стимулировать надо.

В районе им. Г. Мусрепова уже в сопровождении главы региона министр сельского хоязйства также провел разъяснительную встречу с руководителями агроформирований. Обсудили актуальные вопросы посевной кампании и меры господдержки.

В августе уже уборка начинается. Хотели до августа удобрения.



— У вас оплачены?

— Нет, они не заключают договоры.

Аким района Руслан Анбаев ознакомил руководство с ходом весенне-полевых работ. Всего в этом году планируют посеять на площади 721 тысяч га, из них 541 тыс га отвели на зерновые и зернобобовые культуры. Затем руководитель местного ТОО «АЗКО-Пески» представил новую систему орошения посевных полей.

АЙДАР ЖАНЗАХОВ, директор ТОО «АЗКО-Пески», район им. Г.Мусрепова:

— Проектная стоимость двух дождевальных машин кругового действия Zimmatic — 400 млн тенге. Уже приобретены. Одна дождевальная машина орошает 200 га. Уже практически готовы. В течение месяца запустим.

«Будущее страны начинается с колыбели». Глава минсельхоза и аким области посетили и местную школу. Они приняли участие в акции по высадке 20 саженцев елей.

Новые механизмы кредитования разъяснили и аграриям на встрече в ТОО «Раисовское». Сегодня здесь засеяли 8,5 тысяч га. Из-за плохой погоды товарищество временно приостановило работы на полях.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким СКО:

— Если год сложится таким, что мы все затраты закроем, можем дать заработную плату, обновить технику, выйти на нормальные сортообнвления, модернизацию сделать, увеличить объём производства в 2 раза, чего требует от нас Президент. Тем самым улучшить благосостояние сельских жителей.

Посетили министр сельского хозяйства и аким области в Раисовке спортивный комплекс с ледовой ареной. Местная хоккейная сборная показывает неплохие результаты.

Диана Салихова