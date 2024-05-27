Министр сельского хозяйства РК и глава региона посетили район М. Жумабаева

Министр и аким области побывали на полях ТОО «Нурсен агро» и «Полудинское». На встрече подчеркнули важность своевременного завершения посевных работ и социальной поддержки сел. В Казахстане в текущем году планируется внести 1,5 млн тонн минеральных удобрений, из которых 900 тыс. тонн составит продукция отечественных заводов.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК:

— Земля истощена, азота не хватает. Если урожайность района будет 15, а ваша ниже получается нерационально использовали. Глава государства не просто так поддерживает, ждет эффективность.

В СКО 360 предпринимателей оказали финансовую помощь в паводковый период. В ходе встречи глава региона отметил вклад наших аграриев, которые направили существенные финансовые средства для ликвидации последствий паводка и восстановления инфраструктуры.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Тот фонд, что мы создали. Хочу сказать спасибо, Алтынбек Сейпилович, Зенченко Геннадий Геннадьевич с первых дней поддержали североказахстанцев и передали средства в фонд на ликвидацию последствий. Каждый из вас патриот.

Районные предприятия крепко стоят на ногах. Молочная продукция «ИП Пальчик» известна далеко за пределами области. А Светлана Карабанова содержит козью ферму. На специальном оборудовании из козьего молока производят йогурт, мороженое и сырную продукцию. Посетил глава региона и социально значимые объекты района.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

