Мехбригада из района им. Г. Мусрепова работает в микрорайоне Подгора

В доме по улице Урицкого, 28 до паводка проживала 88-летняя Нина Баранова. Её дом месяц стоял в воде. После того, как она ушла, вывезли мусор, провели оценку техсостояния и ущерба. На днях оценщики и технологи завершили свою работу. Сейчас идет демонтаж полов и стен.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВ, внук Нины Барановой:

— Ребята зашли. Делают демонтаж. Сушить дом потом будут. Потом будут делать ремонт. И оценщики, и технологи быстро сработали. Сегодня зашли. Первый день быстро работают.

В Подгоре работает мехбригада из района им. Габита Мусурепова. Под её контролем 166 домов, 112 из них не подлежат восстановлению. В 6 домах мехбригады проводят демонтаж.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, заместитель акима района им. Габита Мусрепова:

— У нас заключенный участок от улицы Урицкого до Дубынина. На сегодня техобследование и оценка везде прошла. Имеются у нас уже на руках заключения. У нас здесь находятся 35 человек. Это 5 бригад и 8 единиц техники для вывоза мусора.

На данный момент бригада из района им. Габита Мусрепова вывезла 400 тонн мусора.

Камилла Карим