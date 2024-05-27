Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей

Об этом заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По словам министра, перед автопроизводителями стоит обязательство по увеличению к 2027 году доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства. Однако уже в текущем году этот показатель должен достичь порядка 20%, в следующем году — 30%, в 2026 году — 40%.

«Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в городах Костанай и Алматы. Планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств. С 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тысяч автомобилей», — заявил Канат Шарлапаев.