Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 26.05.2024

Студенты будут помогать в строительстве домов для пострадавших от паводка

Дома в Солнечном-2 обещают сдать в начале июня

В Петропавловске приобрели 31 квартиру для пострадавших от половодья

Аким СКО встретился с жителями села Бесколь

В микрорайоне Подгора восстанавливают дома

Мехбригада из Акжарского района работает в Заречном

Мехбригада из Тайыншинского района помогает жителям Большой Малышки

Мехбригада района Шал акына работает в Кожевенном

Мебелью и бытовой техникой пострадавших от паводка обеспечат спонсоры

Свежий хлеб пекут для пострадавших от паводка

Глава Минсельхоза посетил СКО с рабочей поездкой

КТ «Зенченко» строит уникальный для Центральной Азии животноводческий комплекс

Более 250 тыс тонн минудобрений используют аграрии в этом сезоне

По программе форвардного закупа «Продкорпорации» работают 130 аграриев региона

Подготовку к отопительному сезону обсудили на заседании акимата

Гауез Нурмухамбетов провел прием граждан

Прокуроры выявили нарушения требований безопасности при перевозке детей

Дезертиров из СКО нашли

Предприниматели начнут меньше платить за электроэнергию)

Проекту «Қарызсыз қоғам» — 1 год

Завершился учебный год

Школьник из Петропавловска примет участие в международной лингвистической олимпиаде в Бразилии

В регионе чествовали работников культуры и искусства

Отмечены 16 работников культуры и искусства Петропавловска