Жители села Большая Малышка обеспечены гуманитарной помощью

Барнёвка, Долматово и Большая Малышка. Эти сёла Кызылжарского района пострадали от паводка. Местные жители охвачены всеми мерами государственной поддержки. Сельчане получают гуманитарную помощь.

САМАТ ЕСМАГИ, директор Кызылжарского районного молодежного ресурсного центра:

— Жителям этих сёл мы раздадим гуманитарную помощь. Была сформирована специальная группа волонтеров, чтобы быстро и качественно провести эту работу.

Макаронные изделия, гречка, масло, детское питание, подгузники, а также другие продукты и товары для дома. Для удобства наборы расфасовали по коробкам. Гумпомощь распределяется согласно спискам.

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ, житель села Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Помогают и в городе, и в Бишкуле и сюда привозят, насчет этого ничего плохого не могу сказать, молодцы!

В 3 сёлах Кызылжарского района, куда доставили гумпомощь, от наводнения пострадало около 400 домов.

Дарья Пышмынцева