Работы мехбригад продолжаются в Подгоре

Работы по уборке территорий после паводка продолжаются в Подгоре. Помощь жителям оказывают 4 мехбригады, в том числе и из Уалихановского района. Находятся они здесь более полумесяца.

НУРБОЛАТ ГАББАСОВ, заместитель руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уалихановского района:

— Мы приехали в город Петропавловск из Уалихановского района 10 мая. На сегодня у нас 134 дома. Мы вывезли около 400 тонн мусора. Помогаем людям, выносим мебель из дома. С нами приехали 5 бригад, 35 человек и 7 единиц техники, это 5 КАМАЗов и 2 погрузчика. На сегодня отрабатываем благоустройство, выкачку воды и помогаем людям.

За все это время бригада из Кишкенеколя навела порядок в 130 дворах. Под снос готовы 63 дома, 40 ждут своего ремонта. На данный момент приступили к ремонту двух домов.

АЛЕНА БОДНЯ, жительница Подгоры:

— Мусор помогают вывозить с нашей улицы. Я живу Подгорой. Дом был полностью затоплен. На сегодня хоть какой-то порядок стал на улице. Спасибо Уалихановскому району, что предоставляют технику, ребята молодцы, убирают оперативно. Из выплат нам дали 100 МРП, а оценщика так и не было, а на сегодня что оценивать, все выбросили, все вывезли.

Недавно жительница Подгоры получила квитанцию за коммунальные услуги на сумму 43 тысячи тенге. В «Севказэнерго» напомнили, что для жителей затопленных микрорайонов сделают перерасчет, также можно будет взять отсрочку платежа.

Александра Рудина