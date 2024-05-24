По предварительным данным, 119 домов признаны аварийными в Кызылжарском районе

В 1549 домов Кызылжарского района во время паводка зашла вода. Заключение технического обследования получили владельцы 400 жилых строений. Выдано более 300 оценочных листов. Заместитель акима Кызылжарского района отметил, что эти цифры ежедневно обновляются. Местные исполнительные органы рассмотрели 27 заявлений владельцев павшего скота, а также 15 заявлений от граждан, чьи дома были признаны аварийными. Им предоставят новое жилье в их населенном пункте либо на территории района. По предварительным данным, 119 домов признаны аварийными.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Рассмотрены заявления по возмещению движимого имущества. В частности это холодильники, кровати. Вчера буквально рассмотрели порядка 98 заявлений. На сегодня рассмотрим не менее 150, возможно, больше. Работает группа людей, есть и из Петропавловка, помогают нам. У нас ежедневно работает 20 человек, которая формирует документацию. Далее данная документация уходит на комиссию. Вводим в базу всю информацию по каждому человеку. Думаю, в ближайшее время нам эти моменты нужно подтянуть и завершить.



Дарья Пышмынцева