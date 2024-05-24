О подготовке кадров в транспортной отрасли рассказали школьникам

В инспекции транспортного контроля провели День открытых дверей. Акцию организовали для учащихся выпускных классов. Пригласили экспертов филиалов и представительств ведущих компаний: акционерных обществ «НК «Қазақстан темір жолы», «НК «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов. Они рассказали ребятам о развитии транспортной отрасли, о подготовке кадров. Представители отраслевых вузов поделились информацией о выделяемых государственных грантах, специализациях и программах обучения, которые помогут подготовить специалистов для работы в различных сферах транспорта: логистике, авиации, железнодорожном, морском и автомобильном транспорте.

Александра Рудина

