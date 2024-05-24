Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Звезды «Демеу»

7-й фестиваль «Звезды «Демеу» объединил порядка 700 детей с ограниченными возможностями. Все они сегодня вышли на сцену, чтобы показать свои таланты: читают стихотворения, поют песни, танцуют. А в фойе на выставке прикладного искусства можно было увидеть поделки участников. 17-летняя Кристина Семко из Соколовской школы- интерната привезла на фестиваль работу, символизирующую Вселенную.

КРИСТИНА СЕМКО, воспитанница Соколовской школы — интерната, Кызылжарский район:

— Для того, чтобы сделать такую Мандалу, нужны были нам палочки разные. И разных цветов нитки, но, главное, которые тебе нравятся. Сначала их надо склеить, потом начинаешь плести по кругу. Можно делать разные узоры, все на твой вкус. Это всё индийское народное, всё пришло из Индии.

Пригласили на фестиваль и тех, кто просто так помогает людям с особыми потребностями: словом, делом или финансами. Поддерживают их в любую минуту, проявляют заботу. Им вручили медали «Демеу». Среди них — Джамбулат Тангиев. Общественник поддерживает проекты, направленные на решение социальных проблем этой категории граждан.

ДЖАМБУЛАТ ТАНГИЕВ, вице-президент Ассоциации предпринимателей АНК, г.Астана:

— На самом деле мероприятие очень важное, значимое. Фестиваль помогает нашим детям с инклюзией, с особенными потребностями адаптироваться в среде. Во-вторых, этот фестиваль нужен для родителей, которые имеют в семье таких детей. Бесспорно, хотелось бы поблагодарить руководителей фонда, организаторов, которые занимаются с детьми.

Дипломами и памятными подарками наградили всех участников творческого конкурса. Еще один сюрприз для них — сладкий стол.

Камилла Карим