Единый общереспубликанский классный час прошел в школах

В школе-лицее «Дарын» обучаются более 1300 учащихся. 185 из них имеют отличные результаты в учебе. Выпускник Даниил Ланщиков — один из них. Сегодня он подготовил особые слова напутствия для подрастающего поколения.

Юноша претендует на «Алтын белгі». За плечами Даниила много дипломов и сертификатов разных уровней.

ДАНИИЛ ЛАНЩИКОВ, учащийся школы-лицея «Дарын»:

— Мои школьные достижения, прежде всего, связаны с предметными олимпиадами. В 11 классе я стал участником Международной Жаутыковской олимпиады по математике. Еще участвовал в олимпиадах по английском языку. Там тоже есть достижения, но уже меньшего масштаба, это городские и областные олимпиады. После окончания школы планирую поступить в ЕНУ на инженера-строителя.

Для подведения итогов учебного года в актовом зале собрались учащиеся 5-11 классов. Важное послание школьникам и педагогам записал министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Встреча продолжилась награждением призеров городских, областных и республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов.

Школа-лицей «Дарын» считается одной из самых инновационных школ региона. В первую очередь, это заслуга сильного педагогического коллектива.

НАТАЛЬЯ МЕНЬШЕНИНА, заместитель директора школы-лицея «Дарын»:

— Здесь работают очень творческие, активные, одаренные педагоги, которые в этом году тоже были участниками различных конкурсов. В нашей школе работает лидер, который ведет за собой всех педагогов. Он настолько грамотно выстроил систему работы наших педагогов, очень быстро включаются в работу, творческую подготовку к различным конкурсам и олимпиадам. Не хочется сидеть на месте.

Выпускники 9-11 классов также приняли участие в общереспубликанском классном часе. Учащиеся писали эссе на тему «Мен. Мектеп. Ұстаз». Они делились своими мыслями о переходе во взрослую жизнь, размышляли о будущем и оставляли пожелания родной школе.

Валерия Филатова