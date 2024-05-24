Для студентов и волонтёров провели экскурсию по пожарной части №2

Как вести себя при возникновении пожара или правильно оказывать первую медицинскую помощь — об этом и многом другом молодежи рассказали на экскурсии по специализированной пожарной части №2 г. Петропавловска. Студент Максат Баймульдинов учится в СКППК по направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях». С большим интересом слушает наставников.

МАКСАТ БАЙМУЛЬДИНОВ, студент СК ППК:

— В данный момент пока дисциплине научился. У нас пока идет общеобразовательный этап, а уже на следующий год будем больше изучать. У меня родственники работают по этой профессии, мне она очень сильно нравится, она благородная и с помощью этой специальности можно помочь людям.

Экскурсию организовали активисты Центра общественного развития и информации.

МАДИНА ИСМАИЛОВА, координатор фронт- офиса волонтёрства «Birgemiz»:

— В рамках общенационального проекта мы организовываем данное мероприятие для студентов, волонтеров и молодежи нашей области, посещение в кинологический центр. Здесь сотрудники противопожарной службы, на территории которой находится кинологический центр, говорят о том, как нужно работать с кинологическими собаками, какие бывают породы и как с каждой из них нужно работать.

Рассказали здесь, как устроены пожарные машины: все про их устройство и конструкцию.

ДАУРЕН АУБАКИРОВ, старший инженер СПЧ-№2:

— Мы показываем им основную нашу задачу, показываем пожарную технику имеющуюся, также организован показ личного состава на ведение боевых действий, действий по спасению людей с верхних этажей, рассказаны были технические характеристики находящихся на вооружении автомобилей, деятельности пожарных, что ежесменное дежурство. Также ознакомили работой основных помещений, находящихся в нашей пожарной части.

Пожарную часть посетили 60 человек. С начала года здесь провели более 200 экскурсий.

Александра Рудина

