Более 30 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий

Очередная ярмарка вакансий прошла в Петропавловске. Работодатели представили свободные места выпускникам университета и колледжей, а также ранее осужденным и другим безработным гражданам.

БОТАКОЗ ОРАЗБАЕВА, заместитель директора центра трудовой мобильности:

— Целью проведения ярмарки вакансий является вовлечение молодежи, а также самозанятых, безработных граждан и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в активные меры содействия занятости и трудоустройство их на постоянные рабочие места. Тесный контакт у нас идет с вузами и ТиПО. Мы дополнительно выезжаем в их учреждения.

Открыто для новых сотрудников и областное управление специализированной службы охраны МВД РК. Для устройства на работу необходимо учесть ряд требований, так как работа не только сложная, но и очень ответственная. Специалисты управления отвечают за обеспечение охраны государственных объектов.

ДАУРЕН КОНУРБАЕВ, командир 2 батальона полиции УССО СКО МВД РК:

— Основным требованием трудоустройства в нашу службу является прохождение обязательной воинской службы, образование не ниже среднего. Возраст — не старше 35 лет. И, соответственно, по здоровью чтобы подходили. Стараемся постоянно участвовать в таких мероприятиях, потому что всегда плодотворно проходит. Подходят кандидаты, обращаются, трудоустраиваются, работают.

Предложенными вакансиями заинтересовался студент Kozybayev University Тимур Шаканов. Парень уже давно планирует связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Представители управления ответили на вопросы Тимура и разъяснили ключевые моменты.

ТИМУР ШАКАНОВ, студент Kozybayev University:

— При поступлении на службу меня отправят в Костанайскую академию на 2 месяца, на подготовку. Это будет зачтено в стаж мне. Давно хотел пойти работать именно в полицию. Так сказать, носить погоны мечтал. Поставил цель и иду к ней планомерно. Это продолжение семейной традиции. У меня почти вся семья — полицейские. Отец, дедушка, братья, сестры, тети, дяди. Вот и я буду тоже.

Ярмарка вакансий охватила около 30 работодателей и около 300 потенциальных сотрудников. Сейчас в регионе имеется нехватка технических и финансовых специалистов. До конца года карьерные центры города и районов планируют провести более 100 ярмарок вакансий.

Валерия Филатова