АО «Пассажирские перевозки» установят в поездах интернет Starlink

По словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, пока планируется запустить пилотный проект, соответствующая заявка уже подана. Теперь компания ждет подтверждения от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Я думаю, к концу года в пилотном режиме запустим», — заявил Жанибек Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Также он сообщил, что во второй половине 2024 года в поездах «Тальго» установят видеонаблюдение.