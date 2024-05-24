Аким СКО поздравил пострадавших от паводка с новосельем

Юлия Сабитова жила в вековом доме по улице Калюжной, после паводка жилье не подлежит восстановлению. Семья осталась без крыши над головой. Женщине предложили найти альтернативное жильё, и она выбрала просторную 3-комнатную квартиру в центре Петропавловска.

ЮЛИЯ САБИТОВА, жительница г. Петропавловска:

— Квартиру выбирала я по многим причинам, у меня ребенок аутист. Он неспокойный по состоянию болезни. Он прыгает, поэтому я выбирала квартиру так, чтобы соседей внизу не было. С другой стороны выбирала, чтобы бабушка смогла со второго этажа спуститься погулять. Квартира мне очень понравилась.

Квартира досталась с ремонтом и мебелью, счастью Юлии Асхатовны нет предела. Первым гостем в семье Сабитовых стал аким области.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы сегодня уже приобрели 31 квартиру, одна из них ваша. Удобно? Да, мне все очень нравится. Хорошо, сегодня все поручения, которые есть. По восстановлению, по ущербу Президент наш держит на контроле. Он ежедневно мониторит, как в регионе меняется квартира, как приобретаются дома.

А Куаныш и Гульден Сериковы выбрали однокомнатную квартиру в новостройке в микрорайоне «Жас Оркен». Их маленький дом площадью 30 квадратных метров также не подлежит восстановлению. С получением нового жилья семью поздравил аким области.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы единовременное пособие получили? Сейчас должны получить пособие на имущество 150 МРП. В этом доме желаю, чтобы звучал только детский смех. Всего самого доброго.

Семья воспитывает двух детей. Квартиру выбрали сами и вскоре отметят новоселье.

Куаныш и Гульден Сериковы, жители г. Петропавловска:

— Я работаю воспитателем в детском саду, муж на железной дороге. У нас 2 детей. Район сами выбирали, удобный и новостройка и по квадратуре, решили выбрать.

Президент РК заверил, ни одна семья, ни один житель не останутся без внимания государства. В области строится 520 домов и 570 квартир приобретут для пострадавших от паводка.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/