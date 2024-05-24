50 активистов филиала партии «AMANAT» вышли на субботник в с.Большая Малышка

Республиканская акция «Таза Қазақстан» продолжается в Северо-Казахстанской области. 24 мая в с. Большая Малышка Кызылжарского района прошел субботник. Его организовали члены партии «АМАНАТ». Территорию населенного пункта очищали 50 человек. Партийцы помогают жителям разных сёл, которые пострадали от большой воды.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— В рамках акции«Таза Қазақстан» мы планируем в течение лета охватывать другие сёла, г.Петропавловск, подтопленные микрорайоны. Если сегодня у нас участвуют 5 территориальных филиалов партии, то в последующем бы будем подключать другие районы для участия в этой акции.



Дарья Пышмынцева