11 угонов раскрыли полицейские с начала года

В рамках ОПМ «Автомобиль» сотрудники подразделений криминальной полиции проводят проверки по установлению похищенных автомобилей и запчастей в гаражных кооперативах, частных автомастерских, СТО, автостоянках, пунктах авторазбора, авторынках и автомагазинах. Эта работа направлена на выявление возможных мест сбыта, разукомплектования похищенных автомашин и изменения агрегатных данных транспортных средств. Также организованы учебно-тренировочные мероприятия по реагированию на сигналы об угонах.

С начала года в области зарегистрирована одна автокража и 11 угонов. Все они в настоящее время раскрыты. Полицейские убедительно просят автовладельцев принимать меры по защите своего имущества.

