За 2 месяца «Кибершериф» зафиксировал 900 нарушений скоростного режима

Бортовые аппаратно-программные комплексы «Кибершериф» на патрульных автомобилях апробировали ещё в прошлом году. С середины марта они возобновили работу на трассах Северного Казахстана. А с приближением летних каникул зоркие «электронные глаза» полиции взяли под контроль и улицы Петропавловска.

Айбатыр Амиров, старший инспектор отдела административной практики УАП ДП СКО:

— Комплексы «Кибершериф», установленные на служебных автомашинах, производят патрулирование как на трассах республиканского значения, так и на улицах дорожной сети г. Петропавловска, возле школ, Дворца школьников, стадионов, пешеходных переходов и других аварийно-опасных участков.

Цель полицейских — повысить дисциплину водителей и укрепить безопасность участников движения, в первую очередь самых юных. «Умные видеокамеры», установленные на патрульной машине, фиксируют превышения скорости и проверяют госномера по базам розыска.

— В настоящее время бортовой АПК «Кибершериф» зафиксировал автомашину марки «Лада Калина». На участке дороги, где ограничение скорости 60 км/ч, данная автомашина проехала 73 км/ч., т.е. превысила 13 км/ч. На данного водителя будет автоматически выписан штраф.

Предписание об уплате штрафа также формируется автоматически. Влияние человеческого фактора на результат работы исключается. Это снижает и коррупционные риски, и вероятность ошибки. В настоящее время в области действуют 2 таких комплекса. С марта они зафиксировали 900 нарушений скоростного режима. Увеличить число «Кибершерифов» планируется уже в этом году.