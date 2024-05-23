В Петропавловске прошел республиканский форум учителей казахского языка и литературы

Во Дворце школьников состоялся республиканский форум учителей казахского языка и литературы. Его организовали по инициативе международного общества «Қазақ тілі», министерства просвещения Республики Казахстан и областного акимата.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, председатель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»:

— Основная цель форума — развитие государственного языка в нашем регионе. Это одна из самых актуальных проблем. Именно поэтому мы проводим разъяснительную работу среди молодого и старшего поколения.

Педагоги обсуждали научно-методические вопросы по направлению казахского языка и литературы, развития грамотности чтения и культуры академического письма учащихся на казахском языке, повышения профессионального мастерства преподавателей. Языковеды отмечают низкий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения — всего 22. По словам председателя филиала «Общества казахского языка» района Шал акына Анаргуль Кожахметовой, причина этого в том, что родители не говорят дома на родном языке.

АНАРГУЛЬ КОЖАХМЕТОВА, председатель районного филиала ОО «Международное общество «Қазақ тілі» , г. Сергеевка:

— За последние 5 лет мы провели большую работу по развитию казахского языка. Если мы будем работать в таком темпе, то мы добьемся большого успеха.

Говорили на форуме и о методиках преподавания казахского языка и казахской литературы в школах.

ЖАНАР АБИЛОВА, учитель казахского языка и литературы областной специализированной школы гимназии-интерната имени А.Досмухамбетова:

— В настоящее время в нашей школе проводится масштабная работа по приобщению детей к книгам. На самом деле число детей, читающих книги, невелико. Чтобы это исправлять, мы организуем различные мероприятия.

Форум собрал порядка 150 преподавателей со всех регионов страны. Пригласили на конференцию и студентов — будущих учителей казахского языка и литературы. По инициативе педагогов создадут новую концепцию, в рамках которой разработают современные и эффективные методики преподавания государственного языка, организуют олимпиады разных уровней.

Александра Рудина