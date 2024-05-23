Семья из Большой Малышки восстанавливает дом после паводка

О нежелании покидать родное жильё 63-летняя Анна Парфенова из с.Большая Малышка говорит не случайно. Во время наводнения в дом зашла талая вода, но о его дальнейшей судьбе в настоящее время ничего не известно. Несмотря на это, пенсионерка вместе с супругом потихоньку начала заниматься восстановлением своего имущества.

АННА ПАРФЕНОВА, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Здесь я живу уже давно, этот дом мне дали за работу доярки. Здесь дочка живет у меня и через стенку еще одна, поэтому я не хочу из этого дома уходить, дети рядом, в любой момент они мне помогут.

Желание Анны Ивановны остаться понять можно. Этот дом хранит много теплых воспоминаний, которые дороги всей семье.

АННА ПАРФЕНОВА, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Вторая волна ушла, начали убирать, приводить в порядок дом, печку топить, сушить стену, потом для этого купили газовую пушку. Сегодня я договорилась, мне привезут брус, что сможем, будем брать за свои деньги. Наша работа — помазать, поштукатурить дом.

Пенсионерка рассчитывает на то, что получит компенсацию от государства. А если дом будет признан аварийным, женщине и её супругу предоставят альтернативные варианты жилья.

Дарья Пышмынцева

