Мехбригада Мамлютского района работает в Заречном посёлке

Дому Веры Головановой больше полувека. Приобрела женщина его 20 лет назад. Её жилье пострадало от паводка и в 2017 году, и в текущем. Тогда, рассказывает жительница Заречного поселка, сделали капитальный ремонт. Этой весной дом месяц простоял в воде. После того, как она ушла, вывезли мусор, провели оценку техсостояния и ущерба. На днях оценщики и технологи завершили свою работу.

ВЕРА ГОЛОВАНОВА, жительница Заречного посёлка:

— Мокрый клен наполовину, ну, как рассказывают соседи, когда семья начала расширяться, и наполовину еще стал насыпной. Все комиссии прошли, хорошо обрызгивали, дезинфекцию прошли, мальчишки приехали.

В Заречном посёлке работают 15 бригад из районов Мамлютского, Акжарского и Магжана Жумабаева. Под контролем мамлютчан почти 80 домов, в том числе и дом Веры Васильевны. Мехбригада выносит испорченную мебель, просушивает её дом.

ТЕМИРЛАН МАМАШАРИПОВ, заместитель акима Мамлютского района:

— Работают у нас 35 человек, 5 бригад, 8 единиц техники. Работа продолжается. На данный момент помогаем жителям, выносим мусор. Еще дополнительно откачиваем воду.

В целом в Заречном поселке оценку прошли все дома, владельцы ждут решения технологов.

Камилла Карим