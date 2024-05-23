Мажилис взял в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ

«Законопроект инициирован депутатами Парламента. Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации», — сказала Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутат пояснила, что законопроект предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, расширение функций жилищной инспекции.

«Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность», — добавила Смышляева.