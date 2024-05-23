Клуб «Даналық мектебі» открылся на базе IT-школы-лицея им. М.Жумабаева

На базе IT-школы-лицея им. М.Жумабаева открылся клуб «Даналық мектебі». Для этих целей выделили отдельный кабинет, где полностью передается национальный колорит казахского народа.

САУЛЕ ДАНИЯРОВА, педагог IT-школы-лицея им. М.Жумабаева:

— Будут проводиться занятия по воспитанию подрастающего поколения на основе традиций и обычаев казахского народа. Молодое поколение должно знать историю, потому что история является основой любой нации, любого народа.

Творческая программа открытия клуба «Даналық мектебі» включала в себя небольшое театрализованное представление от учащихся.

Почётными гостями торжества стали члены школьного совета бабушек. В новом кабинете они смогут проводить встречи с молодым поколением, прививать детям семейные ценности и чувство патриотизма.

ХАНЗАДА ТОКТАРБАЕВА, председатель совета бабушек IT-школы-лицея им. М.Жумабаева:

— Наш совет бабушек начал свою работу в октябре. Я являюсь его председателем. Мы воспитываем в детях любовь к своей нации и стране. Знаем много народных пословиц и поговорок, обучаем ребят декоративно-прикладному искусству, приготовлению традиционных блюд, рассказываем об истории и культуре казахского народа.

В учебном заведении всегда уделяют большое внимание популяризации национальной культуры, традиций и обычаев казахского народа. Учащиеся школы активно участвуют во внеклассных патриотических мероприятиях.

Валерия Филатова