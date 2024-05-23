Глава региона посетил Кызылжарский район

Первым делом аким области ознакомился с состоянием моста через реку Есиль в селе Новоникольском. В настоящее время руководство товарищества «Зенченко и К» привлекает квалифицированных специалистов для ремонта и восстановления объекта. Позже Гауез Нурмухамбетов осмотрел новые дома, построенные для работников хозяйства.

Сейчас в селе ведется строительство спортивной площадки. Стоимость данного проекта — 120 миллионов тенге. Работы начались в мае, объект планируют сдать в эксплуатацию к августу.

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА, АКИМ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН:

— Там будут базы отдыха, детская площадка, волейбольная и баскетбольная площадки. Также мы сажаем деревья и проводим работы по благоустройству.

После ознакомления со строительством спортивной площадки Гауез Нурмухамбетов посетил социальные объекты. В детском саду работают 27 человек, из них — 15 воспитателей. В настоящее время здесь 96 детей. Здание отремонтировано. На реконструкцию школы КТ «Зенченко и К» направило 280 миллионов тенге. В образовательном центре есть тренажерный зал и классы для уроков труда. Здесь бесплатно питаются 360 учащихся начальных классов. На это расходуют 27 миллионов тенге в год.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ: АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Все великолепно. Детский сад и школа отремонтированы. Каждый класс оформлен индивидуально. Имеется все необходимое оборудование.

Далее глава региона посетил Дом культуры и Дворец спорта. В спортивном учреждении есть бассейн, площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола. Дом культуры рассчитан на 272 человека. Здесь работает музей.

Аким области также посетил магазин «Наш». Главная его особенность в том, что все товары-местного производства .

После этого глава региона посетил овощехранилище и элеватор.

А это строящийся животноводческий комплекс товарищества «Зенченко и К». По словам генерального директора Геннадия Зенченко, объект такого уровня будет единственным во всей Центральной Азии. Его стоимость — 9 миллиардов тенге. Комплекс рассчитан на 8 тысяч голов КРС, планируется к сдаче в эксплуатацию в ноябре 2025 года.

ГЕННАДИЙ ЗЕНЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КТ «ЗЕНЧЕНКО И К», КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН:

— В центре этого комплекса будет установлен роторный доильный аппарат. Он доит 700 коров в час. Для нас это очень удобно,потому что мы сэкономим время.

Также аким области ознакомился с подготовкой к посевной. В этом году в товариществе закупили новое оборудование.

Позже глава региона ознакомился с ходом строительства новой ирригационной системы для увлажнения почвы и полива сельскохозяйственных растений. Мощность резервуара составляет 102 тысячи кубов. На реализацию объекта пойдет 1 миллиард 700 миллионов тенге. Строительство должно завершиться к началу лета.

Следующим объектом, который посетил глава региона, стал филиал КТ «Зенченко и К» в селе Новоалександровке.

В завершение рабочей поездки аким области Гауез Нурмухамбетов посетил село Трудовое и осмотрел 5 новых современных домов, построенных для сотрудников товарищества.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

