40 студентов будут помогать в строительстве 300 домов для пострадавших от паводка жителей

Студенческий строительный отряд сформировали в Петропавловске под эгидой партии «Ауыл». 40 студентов ВСЭК и Kozybayev University будут помогать в строительстве домов для пострадавших от паводка жителей в посёлке Солнечный-2. Сегодня состоялось торжественное построение.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это неоценимый опыт в жизни, который пригодится в будущем. Вы — настоящие патриоты нашей страны. Уверен, что возрождение студенческих строительных отрядов — хорошее начало благих дел.

Помимо слов благодарности и напутствия воодушевили на плодотворную работу ребят и песней, которую исполнил председатель партии.

Для студентов строительных специальностей это отличная возможность для практики. Тем не менее, помогать бойцы будут не безвозмездно.

СЕРИК ЕГИЗБАЕВ, председатель республиканской партии «Ауыл», г. Астана:

— Когда мы создавали свой оперативный штаб, со всеми госорганами вели переговоры, мы поставили несколько условий: первое — безопасность наших ребят. Всё-таки это стройка. Второе — ребята должны заработать достойную для себя зарплату. Нами достигнута договоренность, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенге. Я считаю, это хороший довес к студенческому бюджету.

По словам председателя партии, когда он встретился с ребятами, то увидел в их глазах главное — желание помочь. Среди студентов есть и волонтёры, которые неоднократно отзывались на зов помощи. В посёлке «Солнечный-2» им предстоит оказать поддержку в строительстве 300 домов. Бойцам стройотрядов сегодня показали фронт работы. Трудиться они будут с 9 утра и до 18.00 часов вечера.

ДАНИЛ БЛАДЫКО, студент ВСЭК:

— Я студент колледжа ВСЭК. Учусь по специальности «Техник-строитель». Пошёл в спецотряды, потому что многие люди пострадали от паводка, я решил помочь. Мы группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома. С детства я с родителями участвовал в строительстве разных построек. Мне это нравилось, я решил жизнь посвятить этому.

Всего участие в строительстве примут 40 студентов, в резерве находятся ещё 40. Если рабочих рук будет не хватать, говорят представители партии, то приедут ребята из Карагандинской области. Помимо прочего глава региона ознакомил с ходом строительства первой сотни домов председателя партии «Ауыл» Серика Егизбаева.

Диана Салихова