28 детей пострадали на дорогах СКО с начала года

Накануне летних каникул полицейские выступают на классных часах, рассказывают учащимся о безопасном поведении на дорогах. Старшеклассникам напоминают о правилах использования велосипедов и электросамокатов, ребятам из младших классов — как правильно переходить дорогу. Старший лейтенант полиции Жангельды Коржубаев побывал в школе № 23. Ему помогали сотрудница ювенальной полиции и юные инспекторы движения.

— Как называется дорожка, по которой пешеход переходит дорогу, не нарушая ПДД? Вот, мальчик. — Либо зебра, либо вот это вот, столб есть такой.

Ребята с погонами «ЮИД» на плечах доносят знания о ПДД в игровой форме, с викторинами и ребусами. Классные часы с ними проходят задорно и особенно любимы детворой.

— Мы всё! Мы всё! Машина. — Машина!

Практика показывает, что многие пешеходы теряются, когда на перекрёстке появляется регулировщик. Жангельды Коржубаев научил младшеклассников понимать знаки жезла, напомнил о том, что нельзя играть рядом с проезжей частью, выбегать из-за припаркованных машин во дворах.

— Я буду движения показывать, вам никто не будет подсказывать, вы сами будете смотреть, где можно переходить, где нельзя. И вы будете проходить, и посмотрим, кто как усвоил.

С начала года в области зарегистрировано 25 ДТП с участием несовершеннолетних, один ребёнок погиб, 28 получили ранения. Большинство пострадавших были пассажирами, вместе с тем, 6 ДТП произошло из-за невнимательности детей.

Григорий Тыш, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— В связи с наступлением летнего периода в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на дорогах на территории области в период с 20 по 30 мая проводится республиканская акция «Внимание, дети!». В период проведения мероприятия посты и маршруты патрулирования нарядов полиции приближены ко всем учебным заведениям, а также ориентированы по выявлению грубых нарушений ПДД.

Полицейские убедительно просят родителей рассказывать детям о правилах движения и самим не допускать нарушений.

Александра Рудина