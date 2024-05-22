Житель с. Пресновки пострадал во время пожара в частном доме

48-летний житель села Пресновки Кызылжарского района с ожогами средней тяжести попал в больницу в результате пожара в его доме, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Огонь полностью уничтожил жилье. Предварительная причина возгорания — нарушение правил при эксплуатации отопительной печи. Несмотря на то, что отопительный сезон позади, ЧС-ники продолжают проводить рейды и разъяснять гражданам правила эксплуатации печей.

ОЛЬГА КАСЬЯНЕНКО, жительница г. Петропавловска:

— Мне весной поставили датчик, молодой человек приходит ко мне два раза в год. Он проверяет датчик, ну, а так стараемся печку и трубу чистить, подмазывать. Если есть задымленность или газ, он начинает пищать, и тогда уже начинаешь обращать внимание, печка чищена всегда, поэтому за зиму ни одного случая не было.

Еще одна просьба огнеборцев — во избежание трагических последствий не хранить горючие материалы и дрова на печке.

Александра Рудина