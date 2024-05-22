В СКО закупают мебель для пострадавших от паводка

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев и и.о. генерального директора АО «ЗИКСТО» Айдос Бекмагамбетов подписали меморандум. На закуп мебели для пострадавших от паводка людей руководство акционерного общества выделило 700 млн тенге. На эти средства приобретут холодильники, газовые плиты, стиральные машины, кровати и кухонные столы. Создана рабочая группа, акимат передаст компании списки пострадавших семей.

Айдос Бекмагамбетов, и.о. генерального директора АО «ЗИКСТО»:

— АО «ЗИКСТО» сопереживает трагедии, произошедшей в городе, и не может оставаться в стороне. Учредителем принято решение о выделении денежных средств в размере 700 млн тг в помощь пострадавшим. Согласно каких сроков, укажут в рабочей группе, будем оплачивать, мы готовы 100% оплатить.

