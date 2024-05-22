В микрорайоне Подгора на участке Айыртауского района оценку прошли все дома

В период паводка сильно пострадали окраины Петропавловска. Только Подгорой затопило около 1400 домов. Сейчас здесь работают механизированные бригады из района им. Г.Мусрепова, Тайыншинского, Айыртауского, Уалихановского и самого областного центра.

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— На участке Айыртауского района 106 домов. Работа оценщиков здесь полностью завершена. Сейчас составляется сметная документация. Предположительно, около половины домов не подлежат восстановлению.

Дом Юрия Корнилова по адресу Береговая, 15 оказался в числе счастливчиков. Вода нанесла большой ущерб строению, но восстановлению оно все же подлежит.

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, житель микрорайона Подгора:

— Дом был затоплен почти по карниз, верхняя часть окон была затоплена. Простоял месяц. Бригады, которые закреплены за нашим участком, нам помогают. Большое им спасибо. За короткое время такую работу провели. Полы сняли, стены, обшивку, все помогли сделать. Какая сумма, какой материал будет. Думаю, к сентябрю, наверное, закончим.

Мужчина живет в микрорайоне Подгора с рождения. Этот дом в 1992 году семья Корниловых построила сама.

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, житель микрорайона Подгора:

— Первое наводнение за всю историю. Такое большое, неописуемое. С 2017 годом не сравнится. Мы тогда пережили все так, «легким испугом».

Районные мехбригады задействованы не только в разборе завалов. Они также помогают в проведении работ по благоустройству подтопленных микрорайонов.

ЕНБЕК ИСИН, заместитель акима Айыртауского района:

— 28 человек работают на разборке 6 домов. Остальные ребята работают на благоустройстве. Работает техника. Погрузчик, 5 единиц техники по вывозу мусора.

На шести участках айыртауские мехбригады уже произвели демонтаж. Положительно оцененные дома готовятся к строительно-восстановительным работам.

Валерия Филатова