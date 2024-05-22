С начала пожароопасного периода 80 человек привлекли к административной ответственности

ЧС-ники продолжают проводить профилактические рейды в пожароопасный период. Ежедневно с населением они проводят профилактические беседы, вручают памятки. В целях недопущения возникновения пожаров рекомендуется проводить очистку территорий от сухой растительности, мусора, твердых бытовых отходов. Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют населению соблюдать требования пожарной безопасности.

ДУЛАТ ШУРМАНБАЕВ, главный специалист управления пожарного контроля ДЧС СКО:

— С начала пожароопасного периода в области произошло 12 возгораний сухой растительности и мусора на общей площади 4 га. Основные причины возникновения пожаров — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности и мусора. В области создано 54 мобильные группы. Ими осуществлено свыше 400 рейдовых мероприятий. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено свыше 80 лиц.



Александра Рудина