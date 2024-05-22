Полицейские предупреждают: каждое четвёртое ДТП в СКО — наезд на пешеходов

Наезды на пешеходов — один из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. В области с начала года произошло 25 таких ДТП, в которых 2 человека погибли и 24 получили ранения. В ходе рейдов и оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка ориентированы на выявление наиболее грубых нарушений ПДД. В их число входят нарушения правил проезда пешеходных переходов. Вместе с тем стоит отметить, что дисциплина самих пешеходов также оставляет желать лучшего. Попытки перебежать дорогу в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора — в числе самых частых нарушений. В течение 10 дней первого этапа ОПМ «Правопорядок», которое завершилось 20 мая, в области зарегистрировано 315 нарушений ПДД пешеходами — это на порядок больше, чем нарушений проезда пешеходных переходов, их зафиксировано 29 случаев. В полиции напоминают, что безопасность на дороге начинается с дисицплины, и убедительно просят всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

