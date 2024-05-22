Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год

Президент заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2023 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка. Глава государства был проинформирован о снижении инфляции более чем в два раза – до 9,8% по итогам 2023 года. Базовая ставка снижена до 14,75%.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ходе реализации проекта «Цифровой тенге» и значимых инициативах по вопросам цифровизации. Президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.