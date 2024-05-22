Общественный фонд «Қазақстан халқына» построит около 700 домов для пострадавших от паводков

Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что фонд выделяет около 16 миллиардов тенге на строительство домов в сельской местности.

«Фонд выделил 10 миллиардов тенге на строительство новых домов тем, кто потерял жилье в результате паводков. Кроме того, мы объявили сбор от бизнеса и населения, дополнительно собрали около шести миллиардов тенге на строительство домов», — сказал Жамишев.

По его словам, фонд заключил меморандумы с акиматами шести областей. Это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

«Акиматы выбирают проекты и подрядчиков. Мы заключаем трехсторонний договор, то есть фонд, акимат и строительная компания. Мы платим строителям по актам выполненных работ, не платим авансами», — пояснил он.

В целом на средства фонда будут построены около 600 домов, это в среднем по 100 домов в каждом регионе. Дома небольшие, площадью 80 квадратных метров.