Мехбригада района Шал акына работает в Кожевенном посёлке

В доме Николая Закотырина 4-й день работает мехбригада. Сейчас снимают полы. Дефектологи и технологи провели оценку. Теперь Николай готовится к ремонту. Дому — 18 лет. Во время наводнения вода дошла до окон. Второй этаж сохранился.

НИКОЛАЙ ЗАКОТЫРИН, житель Кожевенного посёлка:

— Электричество у меня своё, печка топится. Сушим дом. Ребята помогают. Написал заявление, чтобы они восстановили мне дом. Я сам работаю в командировках, мне некогда. Молодцы, быстро работают.

В Кожевенном посёлке работают 15 бригад из районов Шал акына, Жамбылского и Есильского. Под контролем команды из Сергеевки находится 74 дома. Все они прошли оценку. 48 не подлежат восстановлению. На сегодня мехбригада вывезла порядка 1000 тонн мусора.

САЯТ ОМАРОВ, заместитель акима района Шал акына:

— Задействовано по рабочей силе более 65 человек, 5 бригад по 7 человек. Приступили к 15 домам, 20 человек у нас занимаются уборкой территории. На сегодня мы работаем в многоквартирных жилых домах, ведем там уборку. У нас здесь задействовано 5 погрузчиков, 5 самосвалов, 1 экскаватор — погрузчик.

По состоянию на 22 мая обследовано 2154 домов, из них выдано 1570 техзаключений. На сегодня необходимо провести обследование в 2 домах.

Камилла Карим